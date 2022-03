Fa manovra col bus: dipendente investe e uccide il titolare

Un 65enne di Casoria (Napoli), Annibale Leoncino, titolare di una società di trasporti, è morto dopo essere stato investito da un autobus della società. Alla guida dell'autobus vi era un 31enne dipendente della ditta, impegnato nella manovra di parcheggio del bus. Il 65enne è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Frattamaggiore, dove è deceduto poco dopo.

Sul posto, in via Martiri d'Otranto a Casoria, sono intervenuti i Carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l'autobus, risultato regolarmente assicurato. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per la successiva autopsia. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Casoria.

