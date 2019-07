Si tuffa nel torrente con gli amici ma resta incastrato tra le rocce: muore diciassettenne

Tragedia in provincia di Torino. Un ragazzo di 17 anni è annegato nelle acque del torrente Chiusella, in località Alice Superiore (Torino). Originario dell'Albania ma residente a Settimo Torinese, era con tre amici alle “ Guje (Gole) di Garavot' ” alla ricerca di un po' di refrigerio. È rimasto incastrato tra le rocce e non è più riuscito ad emergere.



A dare l'allarme sono stati gli amici. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi individuato il corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Ivrea.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:54

