Cadavere di una donna in spiaggia a Teramo, è Annamaria Tabellione scomparsa a Pescara

È di, scomparsa venerdì scorso dalla provincia di Pescara, il corpo senza vita scoperto oggi pomeriggio sull'arenile, all'altezza del lido «La Lampara» da un passante. È arrivata in serata la conferma ufficiale sull'identità della donna ritrovata cadavere sulla spiaggia diIl riconoscimento è avvenuto intorno alle 21 da parte dei parenti della vittima nell'obitorio del San Timoteo alla presenza degli agenti del Commissariato. Terminata la ricognizione cadaverica, è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso. I familiari della donna sono stati poi sentiti negli uffici della Polizia dal dirigente del Commissariato Vincenzo Sullo, impegnato a ricostruire l'accaduto, in particolare le ultime ore di vita di Annamaria Tabellione prima della scomparsa.Ci sono delle coincidenze tra il cadavere della donna rinvenuto sulla spiaggia di Termoli con la donna scomparsa vicino Pescara la scorsa settimana. Lo conferma il Procuratore di Larino (Campobasso), Antonio La Rana all'ANSA. «Coincidenze sull'altezza, alcuni connotati fisici ma non c'è ancora certezza che si tratti della donna abruzzese almeno fino a quando non ci sarà il riconoscimento da parte dei parenti» ha spiegato il capo degli inquirenti frentani. Non troverebbe rispondenza, invece, secondo il pm, l'abbigliamento della donna scomparsa con quella trovata sulla battigia di Termoli. I familiari disono in viaggio verso Termoli e al loro arrivo, in serata, dovranno effettuare l'eventuale riconoscimento. Non si esclude, inoltre, che il corpo possa essere arrivato via mare sulla spiaggia nord di Termoli dall'Abruzzo. «In tre giorni potrebbe essere possibile, dipende dalle correnti marine - ha precisato il Procuratore di Larino -. Tre giorni non sono pochi». «Sulle cause della morte - ha aggiunto all'ANSA - al momento non si può dire nulla, è troppo presto». «Qualcosa si potrà sapere nei prossimi giorni» ha concluso.«È sempre stata una persona equilibrata e molto tranquilla, spero si tratti di un errore e che non sia lei». Così ildi Bolognano,, comune in provincia di Pescara, sull'ipotesi che il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di oggi sulla battigia di Termoli (Campobasso), in Molise, possa essere quello di Annamaria Tabellione, la donna scomparsa da venerdì dalla frazione Musellaro di Bolognano. Il sindaco ha confermato che i famigliari della donna, contattati dai Carabinieri di Popoli (Pescara), sono partiti per Termoli, aggiungendo di conoscere la famiglia.