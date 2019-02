«Ha incolpato dei poveracci che forse non potevano difendersi. Questa è la cosa che non possiamo perdonare». E poi: «Se potevano incastravano gente del posto, i vicini di casa. Li conoscevo si è no ma se stanno a casa loro è meglio». E ancora: «Il padre e il marito, tutti, hanno tentato di colpire la gente di qua al massimo che si poteva. Hanno fatto falsificazioni enormi», e: «Sarà meglio che non venga più qui. Ha colpito tutti quelli di Cogne».



Parlano così alcuni residenti di Cogne, interpellati dal Tgr della Valle d'Aosta sul ritorno in libertà di Annamaria Franzoni. La villetta dove si consumò il tragico omicidio del piccolo Samuele è stata dissequestrata nel 2013, e risulta ancora intestata ad Annamaria e al marito, Stefano Lorenzi. Lui nel corso degli anni ci è tornato diverse volte, specie in estate, con i figli, e c'è anche chi dice di averci visto Annamaria a novembre scorso. «Per Cogne è stata quasi una pubblicità - sottolinea un cittadino della frazione di Montroz - Tanta gente è venuta per vedere questa casa, e viene ancora adesso, a 17 anni di distanza».