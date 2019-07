Anna Maria muore a 18 anni per la rottura di un aneurisma: «Era una volontaria amata da tutti»

Lunedì 22 Luglio 2019, 15:57

Aveva soloe da tutti era descritta come unaè stata uccisa dallacon i suoi familiari a festeggiare il suo diploma ottenuto con il pieno dei voti. Anna Maria si è accasciata improvvisamente e poco dopo è morta.Per la ragazza non c'è stato nulla da fare e tutta la comunità è sconvolta per la sua perdita. Tutti l'hanno sempre descritta come una ragazza altruista, impegnata nel volontariato. Anna Maria era impegnata nell’animazione dei gruppi salesiani presso la struttura religiosa di Via Don Bosco ed era amata da tutti per il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Il sindaco stesso di, in provincia di, l'ha voluta ricordare, parlando della sua scomparsa come di una perdita incolmabile.Il parroco Don Filippo Ruta ha annunciato la sua scomparsa ricordando a sua volta il sorriso e la bontà di Anna Maria e con loro decine sono stati i messaggi di cordoglio sui social per la ragazza, tra cui anche quello del giornalista Paolo Borrometi.