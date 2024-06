Anna Frank, il Diario (che la rese immortale) in dono per i 13 anni compiuti 82 anni fa: «Continuo a credere nella bontà dell'uomo» L'emozione per il suo tredicesimo compleanno inaugura uno dei diari più famosi della storia simbolo della Shoah







di Ida Di Grazia Anna Frank nacque il 12 giugno 1929, come seconda figlia (aveva una sorella maggiore, Margot Betti) di Otto Heinrich Frank e di sua moglie Edith Frank, che nel giorno del tredicesimo compleanno le regalarono un diario con la copertina a quadretti rossi che inaugura parlando proprio della gioia di questo dono. Era il 1942, sono passati 82 anni da allora e il diario resta uno dei documenti-testimonianza dell'olocausto più preziosi. Il diario Anna Frank, la giovane ebrea - tedesca simbolo della Shoah, oggi avrebbe 101 anni, nell'immaginario comune è la dolce bambina dai capelli scuri che per il compleanno riceve dai genitori un diario che inizia a scrivere così: «Subito dopo le sette andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni». Tra le pagine della sua vita, le parole di speranza, era il 15 luglio del 1944: «È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e ineluttabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipando al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nettamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità». Anna trascorse un mese ad Auschwitz-Birkenau e venne poi spedita a al campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove morì di tifo esantematico due giorni dopo la sorella e due mesi prima della liberazione delle truppe alleate (febbraio o marzo del 1945, la data non è certa). Sarà il padre, unico sopravvissuto, a pubblicare il diario della figlia, divenuto simbolo letterario dell’Olocausto del popolo ebraico. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 10:53

