Via la protezione alla testimone anticamorra. Don Ciotti: «Garantirle il diritto di ricostruire la sua vita»

Anna Carrino tra pochi giorni uscirà dal programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia: un caso assurdo, quello della ex compagna del superboss dei Casalesi Francesco Bidognetti, che dopo la fine del processo ora rischia la vita (ne abbiamo parlato su Leggo qui, in un articolo di Matilde Andolfo) .



Il vero servizio di protezione deve garantire la persona non solo finché ci sono le vicende giudiziarie in corso - ha detto Ciotti - Deve esserci un proseguimento che garantisca la sicurezza della persona, ad esempio il cambiamento anagrafico, con la possibilità di ricostruire la propria vita senza essere rintracciata

Il sistema deve mettere al sicuro il coraggio di queste persone, diventa fondamentale - continua il presidente di Libera ai microfoni della stessa Matilde Andolfo - è stato fatto molto, ma ci sono anche delle falle. Ci sono collaboratori che si sono pentiti e anche convertiti: questo è un grido che giunge da più parti, facciamo emergere le cose positive

Noi speriamo - conclude Ciotti - che il sistema non abbandoni queste persone: non basta chiudere il rapporto, ma bisogna creare condizioni di sicurezza. Questo diritto e questa dignità devono essere garantiti, perché bisogna avere riconoscenza verso chi mette in gioco la propria vita

