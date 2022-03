Anna, uccisa a 30 anni in un negozio: caccia all'ex, in fuga dopo l'omicidio. Quelle minacce sui social

Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa questa mattina nel salernitano a Pontecagnano Faiano, da un uomo, all'interno di un salone di parrucchiere in via Tevere. I carabinieri, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti investigative, stanno dando la caccia al suo ex, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area a bassa quota. Dopo l'omicidio, l'uomo è fuggito. I militari lo stanno cercando.

L'uomo, A.E., è entrato nel salone in cui stava lavorando Anna e le ha sparato un colpo in testa a bruciapelo davanti ai clienti: ferito alla spalla un altro uomo, A.C., soccorso e portato in ospedale. «L'amore non è mai lacrime, tristezza, paura, insicurezza, solitudine, mai. L'amore è amore, e se c'è non smette mai di brillare. Non accontentarti del non amore, abbi coraggio e cerca quello vero. Quello che nessuno ha più il coraggio di provare», scriveva tempo fa sul suo profilo Facebook, sottolinea Veronica Cursi sul quotidiano Il Messaggero.

Da tempo Anna veniva minacciata e insultata anche sui social: sul suo profilo Facebook, accanto alla foto che la ritraeva insieme al suo cane, decine di messaggi minatori da un uomo - un profilo fake - che la perseguitava. «Anna Borsa fai schifo, dove sei andata con quel tossico». E ancora: «Non ho lasciato il meglio, diglielo a quel pezzo di mer..».

Lutto cittadino a Pontecagnano Faiano

«Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma», ha annunciato su Facebook il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Lanzara, appresa la notizia della morte della trentenne «che ha perso la vita - sottolinea il primo cittadino - a causa di un tragico omicidio». «La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Come Comune - ha aggiunto Lanzara all'Ansa - ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l'ex della povera Anna, vittima dell'ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità».

