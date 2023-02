Accende la stufa e si trasforma in una torcia umana: anziano esce di casa urlando e muore

di Redazione web

Un uomo è stato trovato morto fuori casa a San Fior, comune della provincia di Treviso. La vittima, un 75enne, Angelo Pescador, è stato trovato con ustioni su tutto il corpo questa mattina, 6 febbraio, in via Campardo Basso al civico 14. A dare l'allarme è stato un vicino di casa intorno alle 7.

Morto avvolto dalle fiamme

Secondo quanto ricostruito, l'anziano ha cercato di accedere la stufa nella sua abitazione ma è stato investito da un ritorno di fiamma. Il fuoco si è diffuso velocemente in tutto il corpo. L'uomo, non riuscendo a spegnere le fiamme che lo avevano ormai avvolto, è uscito di casa gridando aiuto nel tentativo di attirare l'attenzione di qualcuno. I vicini hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per lui era già troppo tardi.

