Angelo Onorato, la figlia Carolina: «Papà è stato ammazzato». La convinzione dopo aver trovato il suo corpo in auto

Due scenari completamente opposti per la morte di Angelo Onorato, l'architetto di 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto sabato pomeriggio a Palermo. Per gli uomini della squadra mobile, che conducono le indagini, le ipotesi sonno due: omicidio o suicidio. Quest'ultima non viene però presa in considerazione dalla famiglia e dagli amici dell'imprenditore siciliano. La moglie stessa, che ha ritrovato il corpo del marito dopo aver localizzato l'auto tramite il gps dello smartphone, ha detto che «gliel'hanno ammazzato».