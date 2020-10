Romano trovato morto nella casa vacanza al mare: è mistero

Turista romano trovato senza vita all’interno del suo appartamento al mare: era morto già da diverse ore. La tragedia è andata in scena in una palazzina di via Di Vittorio a Villa Rosa, frazione di Martinsicuro, in provincia di Teramo.



A perdere la vita, sembrerebbe per cause naturali, Angelo Mazzone, 78 anni, residente a Roma e in vacanza a Villa Rosa da qualche giorno. L’uomo, peró, questa mattinata non rispondeva al telefono e nessuno lo aveva visto in giro ed è scattato così l’allarme. La notizia è riportata dal Messaggero. Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 21:45

