Belluno: anziano legato durante la rapina in casa, Angelo trovato morto dal fratello

Trovato morto poche ore dopo una rapina in casa, durante la quale era stato legato dai criminali che sono riusciti a portare via circa duecento euro. Un uomo di 82 anni di Lorenzago di Cadore (Belluno), Angelo Mainardi, è stato trovato dal fratello privo di vita nella casa in cui viveva da solo. E' successo oggi nel primo pomeriggio, poche ore dopo aver denunciato di essere stato rapinato in casa da alcuni malviventi.

Mainardi, nella notte tra sabato e domenica, aveva allertato i congiunti ed i carabinieri riferendo di essere stato legato da sconosciuti, che indossavano dei passamontagna e che parlavano in italiano. Secondo il racconto dell'82enne i criminali avevano rubato alcune centinaia di euro in contanti. I militari stanno svolgendo accertamenti per ottenere riscontri sul racconto dell'uomo, escludendo in ogni caso che l'anziano sia stato fatto oggetto di violenze. La causa della morte sarà chiarita dall'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 19:38

