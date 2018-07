L'uomo più vecchio del mondo ha 121 anni, ma non può (ancora) dimostrarlo

Si chiamaed è il: lo scorso 14 luglio, infatti, ha compiutoe la Polizia di Stato ha deciso di celebrare il grande traguardo con diverse onorificenze.A festeggiare con Angelo, infatti, c'erano gli agenti della, dove l'uomo ha lavorato per oltre 40 anni. Entrato in polizia appena ventenne, nel 1939, Angelo partecipò anche alla seconda guerra mondiale, impegnato in Albania, dove fu anche imprigionato in un campo di concentramento da cui uscì solo alla fine del conflitto.Tornato in Italia con mezzi di fortuna e tra mille peripezie, Angelo ha raccontato anche un clamoroso aneddoto: durante la prigionia, una donna albanese gli aveva predetto che sarebbe vissuto oltre i 100 anni. Oggi, dopo aver raggiunto il secolo di vita, Angelo, in pensione dal 1981, è stato celebrato come merita, anche sui social: a raccontare la sua storia, infatti, è stata anche la pagina 'Agente Lisa' della