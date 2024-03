Angelika Hutter esce dal carcere: accusata di triplice omicidio stradale, andrà in una struttura psichiatrica

di Redazione Web

Angelika Hutter lascia il carcere e viene trasferita in una struttura psichiatrica. Come riporta Il Gazzettino, la 32enne è accusata di triplice omicidio e lesioni stradali per l'incidente nel quale lo scorso 6 luglio hanno perso la vita il 48enne Marco Antoniello, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna materna di 65 anni Mariagrazia Zuin. La donna era stata arrestata in flagranza.

Il trasferimento per le cure

Il collegio peritale ha deciso per il trasferimento nella struttura ospedaliera, nel quale verrà curata per la patologia psichiatrica di cui è afflitta. La 32enne è stata dichiarata incapace di intendere e di volere con possibilità di recidiva nel ricadere in fatti previsti dalla legge come reato. Angelika Hutter, come deciso dal giudice, sarà anche sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Dal giorno dell’incidente Angelika è in cella a Venezia: 8 mesi interrotti solo da un periodo in ospedale dopo un trattamento sanitario obbligatorio.

