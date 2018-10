Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un appello disperato che in poche ore è diventato un serrato passa parola esteso anche attraverso social e Whatsapp.. La voce è quella di, una giovane ricercatrice, presidente dell'associazione di volontariato "Un ponte per", impegnata nelle battaglie sociali e ambientaliste. Questo il suo appello: «Ragazze e ragazzi vi chiedo una cortesia. Da pochi giorni ho scoperto di avere una forma di leucemia mieloide e sono ricoverata al reparto ematologia del Cardarelli. Tutti i giorni, noi tutti uomini, donne aspettiamo sacche di sangue e piastrine. Ci servono per tenerci in vita. Arrivano sempre la sera perché non ci sono donatori. È possibile donare dalle 8 alle 13 tutti i giorni tranne quelli festivi». «Lo so che uno non ci pensa - continua Angelica- ma ieri è morto un ragazzo di 18 anni, ricoverato nella stanza a fianco alla mia. Iscrivetevi anche per donare il midollo . Non avete idea del bisogno che c'è qui».