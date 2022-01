Angela da Mondello, da «non ce n'è coviddi» all'appello disperato: «È arrivato da noi» IL POST

Era diventata la promotrice di un tormentone no vax, ora invece, si trova a doverlo fronteggiare. Angela da Mondello, nota agli italiani per l'affermazione "non ce n'è coviddi", sulla spiaggia di Mondello, fa un appello a favore del vaccino. Prima 'negazionista sui generis' , ora ha decisamente cambiato idea. Con una storia Instagram, la signora Angela Chianello rivela: «Anche da noi è arrivato questo maledetto», riferendosi al covid.

Leggi anche - Palermo, infermiera finge di vaccinare 11 no vax e versa la dosi in un quadrato di garza

Non sono mancati i commenti degli haters che hanno preso la palla al balzo commentando con insulti e offese alle quali Angela ha risposto: «Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci»

E aggiunge: «Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA