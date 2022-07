In coma dopo l'operazione per dimagrire: Angela torna a casa, la fine dell'incubo durato 7 mesi

L'incubo di Angela potrebbe essere quasi finito. Dopo un calvario lungo sette mesi, con ben tre operazioni salvavita, Angela Iannotta torna a casa e riabbraccia i suoi tre figli, che non vedeva da gennaio. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), finita in coma ad inizio anno dopo un intervento allo stomaco cui si era sottoposta per dimagrire, è stata dimessa dal Secondo Policlinico di Napoli.

Qui il 13 giugno scorso ha subito l'ultimo intervento, durato quasi nove ore, effettuato dall'equipe del professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all'Università Federico II di Napoli. Un'operazione che ha ricostruito parte dello stomaco, dell'esofago e dell'intestino di Angela, «bruciati» dallo shock settico esploso dopo l'intervento allo stomaco di gennaio: ancora non si sa come sarà il decorso post-operatorio, e come Angela potrà vivere, ma intanto ha riacquistato un minimo di funzionalità alimentare e soprattutto ha potuto rivedere i figli e il marito.

La 29enne voleva dimagrire, e così si era affidata al chirurgo bariatrico napoletano Stefano Cristiano, che l'ha operata una prima volta alla Clinica Villa Letizia de l'Aquila nel marzo 2021; l'intervento non andò bene e così Angela tornò sotto i ferri, sempre affidata a Cristiano, nel gennaio 2022, ma questa volta nella clinica Villa del Sole di Caserta. Poco dopo ebbe uno shock settico, che il 3 febbraio scorso la costrinse al ricovero d'urgenza a Caserta. Dopo le denunce dei familiari di Angela, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo a carico di Cristiano per lesioni colpose gravissime in ambito sanitario; tra gli indagati anche medici delle due cliniche in cui sono avvenuti gli interventi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 12:26

