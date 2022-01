Angela Grande ritrovata: «Sta bene». Era scomparsa tre giorni fa dopo un incidente

Scomparsa ormai da tre giorni, il suo caso era diventato un vero e proprio giallo. Di Angela Grande, 66 anni, non c'erano ormai notizie dalla serata di venerdì, dopo che era stata coinvolta in un incidente stradale a bordo della sua auto: questa mattina è stata però ritrovata mentre vagava, ferita ad una caviglia e in stato confusionale, nelle campagne tra Mesagne e Latiano, nel brindisino.

A trovarla, soccorrerla e aiutarla sono stati gli operatori di Rete ferroviaria italiana, che hanno subito chiamato i soccorsi: la donna, che abita proprio a Mesagne, dopo l'incidente era stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana, ma dopo le dimissioni si erano perse le sue tracce. Questa mattina, dopo tre giorni di ricerche e dopo che i familiari avevano diffuso la sua fotografia per agevolarne il ritrovamento, il lieto fine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 11:16

