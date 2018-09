Angela Ferrara, la 31enne uccisa dal marito, e il suo sogno mai realizzato. L'appello per renderlo realtà

Oggi la cinquantesima vittima di quest’anno. 50 donne sono state assassinate da questa specie di sub umani.Non si sa più che cosa dire. E intanto i centri anti violenza chiudono per mancanza di fondi, o sfrattati. Ma quando si capirà che questa è un’emergenza nazionale? — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) 15 settembre 2018

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nel 2016 mandò una mail a RadioChat.it, precisamente ad Alex Achille, per chiedergli di aiutarla a realizzare un sogno: convincere un artista famoso a cantare una canzone scritta da lei e da sua madre. Purtroppo, quel sogno non si è mai realizzato, perché Angela Ferrara, la scrittrice dei bambini, è stata uccisa a soli 31 anni dal marito a Cersosimo . Qui di seguito potete leggere la mail che Angela scrisse nel 2016 a RadioChat.it e l'appello che questa mattina ci ha inviato Alex Achille per far si che - almeno ora - qualche artista famoso possa essere intenzionato a cantare la canzone di Angela e della madre.“Ciao, mi chiamo Angela, ho 29 anni e vivo in un piccolissimo centro della Basilicata che si chiama Cersosimo, un paese che conta meno di 700 abitanti. Scrivo questa mail perché ti voglio raccontare la mia storia: una storia di MUSICA e di FEDE! E’ la storia di mia mamma, Vittoria, che qualche anno fa, entrando in una Chiesa, notò affissa al portone d’ingresso una celebre poesia di madre Teresa di Calcutta, intitolata “Vivi la vita”, e ne rimase così talmente colpita da desiderare ardentemente di musicarla!(mia mamma infatti è un’insegnante di musica).Ricordo che quella sera tornò a casa e si mise immediatamente a lavoro: ci volle veramente pochissimo tempo per dare musica a quelle parole.. e il brano che è nato credo sia qualcosa di straordinario!!..È come se la melodia avesse caricato di più forza comunicativa quelle parole già tanto ricche di significato, è come se le avesse rese ancora più incisive!”Qeusto la prima parte del testo della mail inviata nel 2016 da, alla redazione del programma, presentando il brano musicato dalla madre, con il desiderio di farlo conoscere al grande pubblico attraverso la voce di una cantante famosa.la mail poi proseguiva:“Da quel momento in poi abbiamo iniziato a cantarla insieme, decine di volte, spinte sempre dal desiderio di provare e riprovare le emozioni indescrivibili che questa canzone ci regala! mia mamma ha subito depositato il brano alla SIAE e l’ha inciso sul CD e ogni volta si fantasticava…: “Oh, se solo la potesse cantare un artista famoso!”..perché desideravamo condividere la nostra gioia!! Questa idea è rimasta solo un sogno per molto tempo, perché si sa, chi è sconosciuto, come noi, e vive in piccoli paesi lontano dalle grandi città, può solo fantasticare..Qui da noi si vive di sogni purtroppo…“ e ancora: “Noi sogniamo, soltanto, che questa canzone venga ascoltata da tutti. Desideriamo che ogni cuore venga raggiunto, colpito e trasformato da questo importante messaggio… Quindi bisognerebbe trovare un cantante disposto ad interpretarla.. un artista famoso, che con voce virtuosa e potente gridi al mondo il valore della vita! Qualcuno di veramente influente che possa attirare a sé le orecchie di moltissima gente, di tutti i suoi ammiratori, avvicinando un pubblico enorme e inaspettato al messaggio di madre Teresa, alla preghiera. Madre Teresa, nella sua poesia, dice: “La vita è un’opportunità: coglila!”…io ci sto provando adesso. E dice anche: “La vita è un sogno: fanne una realtà!”.Non scrivo mai in prima persona ma oggi sento il dovere di portare alla luce una mail che– la cui vita è stata stroncata sabato 15 settembre 2018 per mano del marito - inviò alla redazione del mio programma Radiochat.it. Angela aveva un sogno, far cantare il brano musicato dalla madre - Vittoria Greco - ad un artista famoso e ci ha provato con tutte le sue forze senza riuscirci.Oggi, sarebbe un bellissimo regalo utilizzare questo brano come simbolo contro il femminicidio per non far dimenticare la morte di Angela e di tantissime, troppe, altre donne che vedono la loro vita finire per mano di partner gelosi e afflitti da un “amore” malato. Nei giorni scorsi,ha citato Angela in un suo tweet, voglio rivolgermi a lei, affinché possa raccogliere questo mio appello; la Ferrara aveva un figlio, Luciano, un bellissimo bambino di 8 anni che oggi è rimasto senza genitori, sarebbe bello che gli eventuali proventi di questo brano e della vendita del libri di Angela Ferrara, venissero bloccati su un conto in attesa della sua maggiore età, come regalo per il suo futuro da parte di una madre amorevole che purtroppo non c’è più.