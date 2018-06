Angela, dove sei? Scomparsa da due giorni, disperate ricerche

FELTRE - Da ieri 5 giugno 2018, una donna di 55 anni, Angela D’Alberto, nata a Feltre il 21.9 del 1962, residente in via Caboto, 20, si è allontanata a piedi dalla propria abitazione.



E’ stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Chi avesse notizie è invitato a contattare la Compagnia Carabinieri di Feltre al numero 0439/848100.

