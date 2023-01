Angela Celentano si trova in Turchia? Una donna rivela: «Ho incontrato il suo finto papà»

Quel 10 agosto 1996 Angela Celentano aveva 3 anni e con suo padre Catello, sua madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, partecipava a una gita organizzata dalla Comunità frequentata dai suoi genitori sul Monte Faito. Da un momento all’altro la piccola svanisce nel nulla. Dopo 26 anni di finte piste, Dna e segnalazioni senza risultato, ora c’è un nuovo colpo di scena.



Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la giudice delle indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, si è rifiutata di chiudere l’ultimo filone d’inchiesta ancora aperto per il quale la Procura aveva chiesto l’archiviazione. Erano scampoli di un’indagine sulla cosiddetta «pista turca» avviata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea nel 2009 a seguito dell’iniziativa privata di una signora che si chiama Vincenza Trentinella.

Angela Celentano è in Turchia?



La signora Vincenza ha sempre detto di aver raccolto le confidenze di un prelato (don Augusto) che a sua volta le aveva raccolte da una donna nel confessionale. «Mi disse: non posso tenermi questo peso sulla coscienza. E così dopo la sua morte decisi di andare in Turchia a verificare il suo racconto. Aveva detto la verità», giura Vincenza. E cioè : Angela sarebbe stata rapita e vivrebbe «su un piccolissimo isolotto turco che si chiama Buyukada, con un uomo che crede sia suo padre, che io ho incontrato in uno studio veterinario e che ha una cicatrice sul collo». Tutto questo messo a verbale, assieme alla fotografia della presunta Angela e a molto altro.

Il "presunto" finto padre





