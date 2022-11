Angela Celentano, una ragazza sudamericana farà il test del DNA: «Somiglia molto alle sorelle»

Nuove speranze per la famiglia Celentano che da anni spera di poter riabbracciare la piccola Angela. La bambina scomparve il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia e altre persone sul Monte Faito, da allora non si sono più avute sue notizie. I suoi cari non hanno mai smesso di cercarla ricevendo negli anni numerose segnalazioni, l'ultima che sembra essere piuttosto attendibile arriva dal Sud America.

Le parole del legale della famiglia

Si tratta di una ragazza che somiglierebbe molto alle sorelle di Angela e che potrebbe venire in Europa a fare un test del DNA. A spiegare quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, intervenuto a Mattino Cinque. «Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell'occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna».

Per motivi di privacy non viene svelato il paese in cui arriverà la ragazza, ma spiega che la famiglia ha ricevuto diverse foto della giovane e che la mamma di Angela ha notato numerose somiglianze con le figlie. Pare però che la ragazza non sia facile da avvicinare: «Ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa, ed esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 16:06

