Compra un anello alla moglie per i 10 anni di matrimonio, ma lei confida all'amica: «Mi voglio separare»

Un anello per i 10 anni di matrimonio della coppia ha scatenato una confessione inaspettata. È quella che un'utente di twitter si è sentita rivolgere dall'amica dopo che il marito di lei le aveva chiesto (in segreto) un consiglio sull'anello da regalare alla moglie proprio per i 10 anni di matrimonio. «Mi voglio separare». Questa la frase che l'ha sorpresa. E così la signora (che ha sentito le due versioni) si è sentita in imbarazzo ed è rimasta bloccata sul da farsi. Ha così deciso di chiedere aiuto ai suoi followers.

La confessione all'amica: separazione

«Ieri incontro il marito di un'amica, mi chiede un favore, di indagare se può piacergli un certo anello alla moglie perché glielo vuole regalare per i 10 anni. Lei qualche giorno fa mi ha confessato, stufa, che vuole separarsi.Vivono in 2 mondi diversi. Che situazione, non so cosa fare».

Ieri incontro marito d amica, mi chiede un favore, di indagare se può piacergli un certo anello alla moglie perché glielo vuole regalare x i 10 anni . Lei qualche giorno fa mi ha confessato stufa, che vuole separarsi .Vivono in 2 mondi diversi 🤦 Che situazione ,nn so cosa fare . — feliciana (@ylefsch) January 27, 2023

I commenti

«Prova a dire a lui che invece dell'anello parli un po' con sua moglie e le chieda se è felice. Digli che a volte noi donne più dei ragali abbiamo bisogno di parlare e di cambiamenti. Forse così lui scoprirà la verità», commenta un utente al tweet.

A chi le fa notare che magari sta cercando di rimediare, la signora a cui è stata fatta la confessione risponde: "Figli ne hanno già, e visti i problemi che mi racconta lei, non credo che un anello possa risolvere". Tra gli altri, c'è chi consiglia una terapia di coppia. Ma la donna sottolinea: "Qui nn è un problema di terapia, è che lui gliene combina una continuamente. È Inaffidabile e fa tanti debiti".

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 08:34

