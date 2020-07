Ragazzi travolti e uccisi sulla bici elettrica, l'autista del furgone non era ubriaco

Travolti e uccisi sulla bici elettrica: «In mezzo alla strada con le luci spente»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 15:25

È risultato negativo il test tossicologico eseguito sul conducente del mezzo che all'alba di ieri ha travolto e ucciso col suo furgone tre ragazzi che viaggiavano a bordo di una bicicletta elettrica sulla statale 170 tra Barletta e Andria. L'uomo, un fioraio 59enne di Trinitapoli, indagato per omicidio stradale, si è sottoposto volontariamente all'esame. L'esito dell'accertamento ha confermato quanto da lui già dichiarato agli investigatori: non era sotto l'effetto di alcool o droghe.quando ha investito i tre ragazzi, Michele Chiarulli di 19 anni, Giovanni Pinto e Pasquale Simone di 17, i primi due deceduti sul colpo dopo l'impatto e il terzo morto alcune ore dopo nell'ospedale Bonomo di Andria. La Procura di Trani che indaga sull'incidente conferirà domani l'incarico per l'autopsia che dovrà accertare non soltanto le cause della morte ma anche se le tre vittime fossero ubriache. Intanto i carabinieri hanno acquisito il video della telecamera di sorveglianza della stazione di servizio a pochi metri dal luogo dell'incidente. Le immagini hanno immortalato il momento dell'impatto e potranno aiutare nella ricostruzione della dinamica. Stando a quanto già accertato i ragazzi sarebbero stati travolti dal furgone mentre erano in tre sulla stessa bici e viaggiavano al centro strada al buio e con le luci spente