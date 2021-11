Andrea muore nell'auto in fiamme a 35 anni dopo un incidente

Tragedia nella notte a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso: un'auto è finita fuori strada, ha sbattuto contro una spalletta di cemento di una casa e ha preso fuoco, il giovane alla guida è morto nello schianto, restanto poi imprigionato nella vettura in fiamme. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.40 di domenica 21 novembre in via Bonisiolo, alla guida della Fiat Punto a metano c'era un 35enne trevigiano, Andrea Capano. Lunghe le operazioni del caso protrattasi fino alle 4.00 del mattino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 09:43

