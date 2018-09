Si tuffa nel lago e non riemerge più: Andrea muore a 17 anni

Richard, 7 anni, morto annegato nella piscina del residence: «Incastrato in un bocchettone»

I genitori del giovane sono i coordinatori dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Mondovì.

Si è tuffato ma non è più riemerso, così è morto un ragazzo di appena 17 anni in Liguria. Tragedia nel lago di Osiglia in provincia di Savona., 17ennediè mortomentre faceva il bagno. Il giovane ormai in fin di vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.Poi i soccorritori hanno tentato una lunga rianimazione, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ipotesi il diciassettenne sarebbe annegato probabilmente in seguito a una congestione. In corso gli accertamenti dei carabinieri.