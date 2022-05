Andrea, poliziotto suicida a 23 anni: «Forse una delusione d'amore». Sgomento tra i colleghi

Aveva solo 23 anni Andrea Fornaro, originario di Ascoli Piceno ma che lavorava nella questura di Ancona. Nella giornata di ieri Andrea si è tolto la vita: i colleghi lo hanno trovato a terra nel suo alloggio in un lago di sangue, tra le mani la pistola di ordinanza. Tra amici e conoscenti, un colpo durissimo, tra dolore e lacrime: Andrea da alcuni mesi era nel corpo di guardia della questura, dopo un passato nella Volante del commissariato di Osimo, scrive il quotidiano Il Messaggero.

A scoprire il suo corpo è stato nu collega che ha subito allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati automedica e autoambulanza del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica ci sono pochi dubbi: si tratterebbe, con ogni probabilità, di suicidio. Il 23enne non aveva problemi di salute e a settembre scorso aveva ricevuto la civica benemerenza per essere intervenuto in un incendio a Campocavallo di Osimo: un «esempio di alto valore civile e morale». Ma perché Andrea si è suicidato? Una delle ipotesi potrebbe essere quella di una delusione d'amore, ma non ci sono certezze e tra i colleghi c'è sgomento. «Da parte nostra un grande dolore e bisogno di rispetto per i familiari», ha fatto sapere la Questura.

