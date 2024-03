Omicidio di Andrea Fiore: 3 arresti, nel covo un dito mozzato in un liquido e varie armi: «Il ragazzo piangeva»

di Redazione web

Ancora nessuna certezza mentre emergono dal passato dettagli raccapriccianti. Un dito mozzato, tenuto immerso in un liquido all’interno di una busta di cellophane, fra quanto trovato e sequestrato dalla polizia nel 2022 in un covo dove venivano custodite droga e armi.

Un particolare che emerge dall’ordinanza con cui la scorsa settimana sono stati disposti tre arresti nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Roma su un gruppo particolarmente violento, con al vertice due romani di 23 e 29 anni, ritenuti mandanti di due gambizzazioni avvenute in zona Morena a febbraio 2023 e del successivo omicidio di Andrea Fiore avvenuto al Quadraro. Decisive per sgominare la banda anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

Le accuse

Le accuse contestate dai pubblici ministeri Mario Palazzi e Simona Marazza, coordinati dal procuratore aggiunto Ilaria Calò, aggravate dal metodo mafioso, vanno dall’omicidio all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, incendio, lesioni aggravate, violenza privata e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le perquisizioni

È stato proprio il collaboratore di giustizia a riferire che in seguito ad arresti avvenuti in precedenza, «la polizia trovò anche un dito, ma non so di chi fosse».

Come operava il gruppo criminale

Dagli atti dell'indagine emergono anche alcuni episodi su come operava il gruppo criminale e il modus operandi che faceva ricorso a tortura e mutilazioni. Viene citato dal gip il sequestro di una giovane: un blitz coordinato dal capo della banda, detto "lo zio", che con una videotelefonata impartiva gli ordini tra cui quello di "tagliare il dito" alla vittima. «Ricordo che quel ragazzo si è messo a piangere – ha riferito il collaboratore di giustizia agli inquirenti – e chiese di essere sparato ad una gamba invece di essere mutilato».

Nelle esigenze cautelari il giudice afferma che l'organizzazione ha mostrato «una spiccata indole delinquenziale e una elevata professionalità nella gestione del crimine. Gli indagati hanno dimostrato di fare ricorso alla violenza (attuando gambizzazioni e prospettando mutilazioni delle dita), potendo ricorrere alle armi di cui disponeva».

