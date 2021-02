Brutto incidente per Andrea Cossu ex calciatore del Cagliari: è ricoverato in rianimazione - LE FOTO

L'ex giocatore del Cagliari e della nazionale Andrea Cossu, 41 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto questa sera sulla statale 554 nell'hinterland di Cagliari. L'ex calciatore è arrivato in ospedale con assegnato un codice rosso. Cossu, che viaggiava a bordo della propria auto - una Porsche -, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Andrea Cossu, da quanto si apprende sarebbe in condizioni critiche ma stabili nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu. L'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale, Andrea

è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 554 nel Cagliaritano. L'ex calciatore, che da quanto si apprende è cosciente, è stato sottoposto a una Tac dalla quale sarebbero emerse diverse sospette fratture e un trauma toracico. I medici hanno quindi deciso di trasferirlo in Rianimazione: la prognosi è riservata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA