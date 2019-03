Si accascia davanti alla compagna e muore. Lei ha tentato in tutti i modi di rianimarlo

Ultimo aggiornamento: 09:50

Si è accasciato di fronte alla compagna nell’autofficina in cui erano al lavoro insieme: lei ha cercato di rianimarlo, ma è stato tutto inutile. È stato stroncato da un infarto a soli 46 anni sabato alle 18.30 il meccanicoresidente a Morgan, con garage in via dell’Artigianato a Mel. L’uomo, che avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 14 aprile come si legge su Il Gazzettino, era un lavoratore instancabile: era in officina dalle 6 alle 20 tutti i giorni, sabato compreso.Tre settimane fa, Andrea, sanissimo e forte, era stato fiaccato dalla terribile influenza: era rimasto a letto con 39 di febbre per 4 giorni. Poi era tornato lentamente alla normalità, fino a sabato, quando è deceduto per arresto cardiaco. Ha donato tessuti e cornee e ieri è stato effettuato l’espianto. Solo nelle prossime ore si conoscerà la data dei funerali.