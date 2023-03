Andrea, morto nell'incidente con lo zio: in carrozzina dal 2019, era appena tornato a camminare

di Redazione Web

A quattro anni da un tragico incidente in seguito al quale era rimasto su una sedia a rotelle, aveva da poco festeggiato la sua guarigione: ma con Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, il destino è stato beffardo. Nella serata di sabato il giovane si trovava in auto insieme allo zio, Giorgio Bellachioma di 44 anni, quando la Jeep Renegade guidata da quest'ultimo è uscita di strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitata per 50 metri in un dirupo, in provincia di Teramo.

L'incidente nel teramano e il dramma di Andrea

Come raccontano Tito Di Persio e Giovanni Sgardi sul quotidiano Il Messaggero, Andrea insieme allo zio (anche lui originario di Tivoli) e alle fidanzate festeggiavano il miracolo della guarigione: le due donne sono state sbalzate fuori dall'abitacolo ma si sono salvate aggrappandosi alle reti di protezione che trattengono i massi. Se la caveranno con qualche decina di giorni di prognosi.



Giorgio, lo zio, originario di Tivoli, si era trasferito in Abruzzo per lavoro: sabato mattina Andrea era andato a trovarlo e gli aveva mostrato orgoglioso di come finalmente, dopo una lunga riabilitazione, potesse fare a meno della carrozzina, anche se per camminare gli serviva ancora un deambulatore. Così per festeggiare entrambi, con le compagne, sono andati a Prati di Tivo, sul versante teramano del Gran Sasso: ma al ritorno è avvenuta la tragedia, lungo la Provinciale 43. Un incidente drammatico, che i carabinieri non sono riusciti ancora a ricostruire, e nel quale entrambi, zio e nipote, hanno perso la vita.

