Andrea Camilleri come sta, il bollettino medico delle 12: «Prognosi riservata, non è cosciente»

Andrea Camilleri , ricoverato da ieri mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un arresto cardiaco: nell'ultimo bollettino medico delle ore 12 i sanitari hanno fatto sapere che la prognosi resta riservata. Camilleri, che ha 93 anni, è nell'ospedale romano da ieri mattina, circondato da amici e familiari. «Ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato poi ad un arresto cardiocircolatorio», ha detto il medico.



«Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche - ha aggiunto Ricci - I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione».

Martedì 18 Giugno 2019, 08:30

«Le condizioni sono stazionarie ma permangono critiche. La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente», le parole di, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico sulle condizioni dello scrittore papà del Commissario Montalbano. «Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica» ha concluso il medico. «Ovviamente non è cosciente».