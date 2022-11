Andrea Bullo, imprenditore italiano morto in un incidente a Malibù insieme al figlio 13enne: bruciati nella macchina in fiamme

Padre e figlio morti in un incidente stradale, intrappolati tra le fiamme nella loro auto. Le vittime sono Andrea Bullo, imprenditore italiano (originario di Murano) di successo da anni California, e suo figlio Dan. Speronati da un ubriaco, non sono riusciti a scappare da quella prigione di fuoco e sono stati bruciati vivi. Avevano 60 e 13 anni.

L'incidente

Andrea Bullo e suo figlio Dan stavano rientrando a casa a bordo della loro Mustang, dopo una cena al ristorante. Mentre viaggiavano su Mulholand Drive, sono stati tamponati da una Camry arrivata a velocità sostenuta, guidata da un uomo poi risultato ubriaco all'alcol test. L'impatto è stato così forte che la Mustang ha preso fuoco, trasformandosi in una trappola mortale. Quando sono arrivati i soccorsi, per Bullo e suo figlio non c'era più nulla da fare.

Chi era Andrea Bullo

Andrea Bullo era originario di Murano, ma viveva negli Stati uniti da quasi 40 anni, dopo un diploma da geometra e il il servizio militare nel corpo dei Lagunari sull’isola veneziana di Sant’Andrea. In California, è riuscito a sfondare nel mondo della ristorazione. Ha cominciato in un ristorante italiano come cameriere e si è fatto strada. Ha aperto il primo locale a Beverly Hills nel 2001, il Moonshadows di Malibu, che aveva tra i suoi clienti anche Vasco Rossi. Insieme a sua moglie Ira aveva avuto Dan, deceduto con lui nell'incidente.

