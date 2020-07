Andrea Bocelli chiede scusa: «Mi dispiace se ho offeso e ferito qualcuno» IL VIDEOMESSAGGIO

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 16:51

sui suoi canali social dopo le polemiche seguite alle sue parole sulla gestione del. In un lungo post, pubblicato sia in italiano che in inglese, e in un videomessaggio Bocelli sottolinea: «se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza,, perché proprio non era nelle mie intenzioni, così come nelle mie intenzioni non era di», ha scritto il tenore toscano, ricevendo molti commenti positivi sulla sua pagina«Lo scopo del mio intervento al Senato -- era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere 'da bambini', giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni. Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso - sicuramente non il più felice - e, a loro chiedo sinceramente scusa, perché le mie intenzioni erano tutt'altre, erano esattamente il contrario».«Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l'ho fatto anche recentemente con l'avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Perciò - ha ribadito - se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito. Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l'andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta», ha concluso.