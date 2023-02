Il piccolo Andrea, morto a 4 mesi per un'infezione: da Nuoro a Genova, i medici non sono riusciti a salvarlo

di Redazione web

Un bimbo di appena quattro mesi è morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Si chiamava Andrea Concas: il piccolo era stato ricoverato una settimana fa nel reparto pediatrico dell’ospedale di Nuoro, e i medici avevano deciso di trasferirlo d'urgenza in una struttura più idonea, l'ospedale Gaslini di Genova dove poi è deceduto. Andrea era originario di Fonni, in provincia di Nuoro, dove tutta la comunità si è stretta intorno al dolore dei genitori che hanno perso il loro piccolo.

Cure inutili

Putroppo nonostante l'intervento di diversi medici e specialisti, le condizioni di Andrea non facevano altro che peggiorare, giorno dopo giorno, fino all'epilogo più tragico, quando i medici di Genova non sono riusciti a strapparlo al suo destino. Si presume che la causa della morte sia un'infezione.

Comunità afflitta

«La nostra comunità è distrutta dal dolore, ci sono drammi che non riusciamo a spiegarci, che sono difficili da sopportare. In un momento come questo, riconfermo la mia vicinanza ai due giovani concittadini e spero che possano ritrovare la serenità», ha detto la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, anche lei addolorata insieme a tutto il paese per la grave perdita.

