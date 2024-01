Omicidio di Capodanno, Andrea Belluzzi ucciso a coltellate in casa sua: trovato in una pozza di sangue dal coinquilino

di Redazione web

Ucciso il giorno di San Silvestro in casa sua, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. La vittima è un uomo di 54 anni, Andrea Belluzzi. È stato ammazzato a coltellate, con diversi fendenti al petto, vicino al suo letto in casa.

A ritrovarlo in una pozza di sangue è stato il coinquilino, che ha chiamato nel pomeriggio il 118. Indagano i carabinieri per capire la dinamica di quanto accaduto e anche la tempistica, non ancora chiara. I due, a quanto emerso, sono entrambi seguiti dai servizi sociali. La vittima era incensurata.

C'è un sospettato

Il pm è Flavio Lazzarini. Gli inquirenti stanno indagando sul delitto: a quanto si apprende, ci sarebbe una persona sospettata, riporta Il Resto del Carlino.

