«Andrai all'inferno!», l'attacco di Sgarbi all'assessora Monia Monni: cosa è successo

Vittorio Sgarbi, scontro a distanza con l'assessora regionale della Toscana all'Ambiente. Il deputato e critico d'arte, infatti, ha attaccato Monia Monni sui social, per l'approvazione di un progetto di installazione di impianti eolici nel Mugello. «Si rovinerà il paesaggio di Giotto e di Piero della Francesca, Monia Monni che tu sia maledetta per questo! Sarai sicuramente di sinistra, capra incapace, tu andrai all'inferno per questo», tuona Vittorio Sgarbi in un video.

«Lo Stato, il Governo, facciano qualcosa contro questo scempio», spiega ancora Sgarbi. La Regione Toscana ha autorizzato l'impianto nonostante il parere negativo della Soprintendenza, che ora ha dieci giorni di tempo per fare ricorso. In quel caso, sarà il Governo a decidere sul progetto.

Le parole di Vittorio Sgarbi hanno suscitato parecchie proteste tra gli amministratori locali della Toscana, ma la diretta interessata non sembra troppo turbata dall'attacco. «Mi hanno raccontato di un video dove un anziano signore urlante mi maledice e mi chiama capra, sostenendo che andrò all'inferno. Essendo abituata a confrontarmi con chi usa argomenti e non improperi, ho deciso di ignorarlo. Ci sono sin troppe persone incattivite e che hanno costruito la loro carriera proprio sulla visibilità conquistata a suon di offese, urla e schiumando rabbia dalla bocca e, quindi, nel mio piccolo, non vorrei dare nessun contributo, seppur minimo, a fargli pubblicità» - ha scritto sulla propria pagina Facebook l'assessora Monia Monni - «La cosa veramente meravigliosa e che merita tutta la mia attenzione è invece un'altra e siete voi: mi avete infatti sommersa di affetto e vicinanza. Siete unici e vi voglio dire due cose. La prima è grazie, di cuore. La seconda: se andrò all'inferno farò in modo che tutto quel calore sia prodotto da rinnovabili».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 15:46

