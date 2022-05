Dà fuoco alla casa, la moglie si lancia dal terzo piano per salvarsi: gravi entrambi, anche i figli in ospedale

Avrebbe dato fuoco alla sua abitazione di Andorno Micca, nel biellese, un uomo che è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni perché rimasto intossicato dal fumo. Ricoverata in gravi condizioni anche una donna, con ogni probabilità la moglie, che per sfuggire alle fiamme si è lanciata da una finestra a tre metri d'altezza.

Feriti in modo più lieve i figli, portati in ospedale per accertamenti rispettivamente in codice giallo e verde. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri che stanno indagando sull'accaduto per accertare dinamica e cause.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 11:14

