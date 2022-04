Un camion dei rifiuti di AnconAmbiente è sprofondato in una voragine in via Calatafimi, nel centro di Ancona, probabilmente causata dal maltempo degli ultimi giorni. La strada è stata chiusa da piazza Cavour a via Elia e nel tratto verso Largo San Cosma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Aprile 2022, 23:28

