Ancona choc, ragazzina di 14 anni accerchiata e picchiata a calci e pugni in pieno giorno

Accerchiata e picchiata. L'ennesimo gesto di bullismo violento nei confronti di una ragazzina di 14 anni da parte di un gruppo di coetanei. Una violenza in pieno giorno, domenica scorsa, nel pieno dello struscio pomeridiano in piazza Roma ad Ancona. Ma ad inchiodare i bulli, sia le telecamere di videosorveglianza delle zona che le testimonianze di alcune persone, che avrebbero indicato alla polizia quattro aggressori, tutti giovanissimi. Tra loro anche una ragazza.



Pestaggio di giorno

Il branco, ora, potrebbe essere denunciato per lesioni, se la Procura dei minorenni di Ancona deciderà di procedere nei loro confronti. Secondo gli inquirenti, i bulli, avrebbero agito deliberatamente per punire la ragazza, una spedizione punitiva in piena regola, per ragioni non chiare; dalle testimonianze di chi era presente domenica scorsa, i quattro bulli avrebbero iniziato a spintonarla, a prenderla a schiaffi, fino al pestaggio, interrotto da un passante che ha avvisato la polizia.

Ragazza impaurita

Tanta la paura per la ragazzina, che in un primo momento è stata soccorsa da un'amica, poi dai genitori che l'hanno trovata in lacrime, a terra, in stato di choc. La giovane è stata visitata al pronto soccorso per essere medicata, ma per fortuna le ferite sono lievi. Il timore per quello che ha vissuto, è la cicatrice più difficile da guarire.

