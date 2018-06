Va sul balcone e si getta nel vuoto: uomo muore sul colpo

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Ha atteso che la moglie uscisse di casa. Poi si è portato sul terrazzo e si è lasciato cadere nel vuoto. Un volo di oltre dieci metri dal quarto piano che non ha lasciato scampo a un anconetano di 72 anni (G.V.), morto sul colpo. La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 9, in una palazzina di via Scrima.Secondo la ricostruzione delle Volanti, non c’è dubbio che si tratti di un gesto volontario.