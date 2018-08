Due giovani dispersi in mare davanti alla spiaggia libera: stop alle ricerche

La Guardia costiera ha interrotto, con il calare della sera, le ricerche in mare ad Ancona, davanti alla spiaggia libera di Torrette, di due giovani richiedenti asilo nigeriani di 20 e 25 anni non riemersi mentre stavano giocando vicino agli scogli con alcuni amici. Dalle 17 i pattugliamenti sono stati ininterrotti con diverse motovedette provenienti da Ancona, Senigallia e Falconara, affiancate da due mezzi dei vigili del fuoco e dai bagnini in servizio sulla porzione di litorale. L'eliambulanza Icaro del 118 ha sorvolato l'area senza successo e, a terra, insieme ai carabinieri che hanno perlustrato l'area, erano allertati altri uomini del 118 e della Croce gialla. Domani la Guardia costiera riprenderà all'alba le ricerche

ANCONA -