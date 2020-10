Va a letto per dormire: i parenti lo trovano morto il giorno dopo

Dramma in un appartamento di via Osimo ad Ancona dalle parti di via Giordano Bruno dove un uomo di 51 anni di origini romene è stato stroncato da un probabile arresto cardiocircolatorio.

A nulla è valso il tempestivo intervento del 118 per salvare la vita all’uomo che è stato trovato cadavere dai parenti nel letto su cui si era addormentato la sera prima passando dalla vita alla morte senza accorgersi di nulla. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e anche le volanti della questura di Ancona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA