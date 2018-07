Bimbo di 2 anni investito da un'auto nell’isola pedonale

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Neanche nell’si può più passeggiare tranquilli. Oggi all’ora di pranzo un bimbo di due anni e mezzo è stato falciato da un’auto nel cuore di corso Garibaldi. Sono stati momenti di grande paura perché il piccolo, che era insieme ai genitori, è stato centrato in pieno da una donna alla guida di unache percorreva via Marsala, la strada libera al traffico che taglia perpendicolarmente l’area pedonale.Fortunatamente la 47enne al volante procedeva a velocità moderata e ha subito inchiodato, non appena ha visto il bambino sbucare dal corso, l’urto non è stato violento. Tuttavia, l’ha investito frontalmente e l’ha sbalzato a terra. Il piccolo è scoppiato in un pianto disperato ed è stato subito soccorso dai genitori - una coppia d’origine marocchina residente in città -, preoccupatissimi per il figlioletto come anche molti passanti.Il 118 ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla. Il piccolo paziente, rimasto sempre vigile, è stato accompagnato al pronto soccorso del Salesi, dove grazie al cielo sono state escluse complicazioni. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente per capire se è stato causato da una distrazione dell’automobilista o se il bimbo è sfuggito al controllo dei genitori.