ANCONA - Investe una donna, passando sul marciapiedi, e si dà alla fuga. Con tanto di beffa. «Signora, parcheggio e torno», ha detto lo scooterista-pirata alla poveretta che era a terra dolorante. Un dileggio bello e buono. Perché quel ragazzo non è più tornato. È scappato vigliaccamente, facendo perdere le proprie tracce. Ma non ha fatto i conti con alcuni avveduti testimoni che, con prontezza di riflessi, hanno annotato la targa del motorino in fuga e poi l’hanno consegnata ai vigili urbani, che ora indagano sull’accaduto. È caccia al giovane che giovedì, attorno alle 16, ha centrato una 56enne in largo XXIV Maggio, salendo sull’area pedonale proprio davanti al palazzo del Comune. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e della Croce Gialla ed è stata trasportata all’ospedale di Torrette per le ferite riportate: nulla di grave, per fortuna, tant’è che è stata dimessa poche ore dopo.