Passeggia nel parco e vede un uomo impiccato ad un albero con una corda

ANCONA - Stava passeggiando nel parco quando all'improvviso davanti ai suoi occhi un'immagine straziante. Erano le 6 quando al parco di Posatora nella zona riservata ai cani un passante ha trovato davanti a se un uomo impiccato ad un albero. Immediate le indagini della polizia per risalire alle generalità dell'uomo, un rumeno di 37 anni regolarmente residente ad Ancona. L'uomo che aveva già tentato il suicidio nel novembre 2017 è stato trovato impiccato ad un albero con una corda: il 37enne da tempo soffriva di disturbi psichici e tossicodipendenza e secondo i primi elementi acquisiti non ha lasciato alcun messaggio.