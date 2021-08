Terrore nella spiaggia vietata del Conero, frana la falesia: bagnanti travolti dai massi

I cartelli ci sono "pericolo di frana", ben visibili, ma sono bellamente ignorati malgrado i frequenti smottamenti. I turisti che vogliono raggiungere le calette del Conero ad Ancona se ne infischiano dei divieti, ma alcuni di loro oggi si sono presi un bello spavento, quando, intorno a mezzogiorno, la falesia ha ceduto e sono cominciati a "piovere" massi e polvere sulle spiagge tra il Trave e Mezzavalle.

Due mezzi della Capitaneria di porto sono intervenuti per soccorrere e trasbordare in zona sicura 32 bagnanti che avevao raggiunto le spiagge proibite. Nessuno si è fatto male, ma è stata una fortunata casualità, sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce verde. La Capitaneria è anche corsa in aiuto dell'equipaggio di un iambrcazione che aveva scuffiato, già comunque soccorso da un altro natante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 19:11

