Donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Ordinata l'ispezione del cadavere

L'hanno trovata morta all'interno della sua abitazione in via Sanzio ad Ancona. Secondo i primi accertamenti si tratta di una morte dovuta a cause naturali, anche se il pm di turno ha ordinato l'ispezione cadaverica per fugare ogni dubbio.



Si tratta di una donna di 75 anni che era malata. Sul posto sono arrivati, oltre agli agenti di polizia, anche l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna presentava una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con una caduta. Ultimo aggiornamento: 24 Marzo, 10:11