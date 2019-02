Lo credono morto in casa: trovato abbandonato e denutrito

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un uomo ditrovato in casa in stato di completo abbandono, malnutrito senza acqua gas ed energia elettrica. Una scena da groppo in gola, da lacrime dagli occhi. Si sono un po’ieri mattina i volontari delladi Ancona quando sono entrati nell’abitazione in zona Baraccola.Ad allertare la centrale operativa delci hanno pensato alcuni vicini di casa che da giorni avevano notato un forte odore provenire dall’interno dell’appartamento che si trova in un contesto assieme ad altri. Il timore dei vicini era quello che in questo dentro ci fosse una persona priva di vita, addirittura un stato di decomposizione. Una volta arrivati sul posto, la sorpresa. L’uomo è riuscito ad aprire la porta di casa. Dal sollievo allo sgomento. In pochi minuti i volontari della Croce Gialla si sono resi conto dello stato di abbandono in cui versava questa persona.