Va dal concessionario per comprare una moto di grossa cilindrata ma appena esce per provarla vola a terra

Era uscito con tanto entusiasmo per andare da un concessionario in via Primo Maggio per provare una moto di grossa cilindrata, ma appena imbocca la strada per verificare subito la potenza del mezzo perde il controllo e dopo la grande paura finisce all'ospedale di Torrette con un politrauma. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di giovedì, sfortunato protagonista un uomo di 55 anni di origini anconetane.

L’uomo, con tanto entusiamo di acquistare la moto, si era recato al concessionario per provare il mezzo ma appena uscito dal salone e arrivato in strada ha perso il controllo ed è volato a terra. Sul posto è intervenuto subito un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute il 55enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove gli è stato riscontrato un politrauma nella regione della spalla e del torace.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 07:11

